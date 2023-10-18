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Операторы FPV-дронов уничтожили трёх боевиков в блиндаже: кадры боевой работы

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Силовые структуры

Российские операторы беспилотных аппаратов слаженно сработали и уничтожили трёх боевиков украинской армии в блиндаже в районе Вербового.

Операторы FPV-дронов уничтожили трёх боевиков в блиндаже: кадры боевой работы
Фото: Openverse

Видеокадры боевой работы представляет телеканал "Звезда".

Оператор FPV-дрона заметил несколько военных ВСУ, которые укрывались в блиндаже "опорника", и направил беспилотник-камикадзе для уничтожения троих боевиков. Помощник скорректировал работу дрона по заходу на цель и зафиксировал его точное попадание в укрытие.

Ранее сообщалось, что оператор FPV-дрона ВСУ подбил пикап ВС РФ и убил своих земляков — четверых пленных украинцев.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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