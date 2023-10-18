Российские операторы беспилотных аппаратов слаженно сработали и уничтожили трёх боевиков украинской армии в блиндаже в районе Вербового.
Видеокадры боевой работы представляет телеканал "Звезда".
Оператор FPV-дрона заметил несколько военных ВСУ, которые укрывались в блиндаже "опорника", и направил беспилотник-камикадзе для уничтожения троих боевиков. Помощник скорректировал работу дрона по заходу на цель и зафиксировал его точное попадание в укрытие.
Ранее сообщалось, что оператор FPV-дрона ВСУ подбил пикап ВС РФ и убил своих земляков — четверых пленных украинцев.
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