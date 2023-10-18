Операторы FPV-дронов уничтожили трёх боевиков в блиндаже: кадры боевой работы

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские операторы беспилотных аппаратов слаженно сработали и уничтожили трёх боевиков украинской армии в блиндаже в районе Вербового.

Фото: Openverse

Видеокадры боевой работы представляет телеканал "Звезда".

Оператор FPV-дрона заметил несколько военных ВСУ, которые укрывались в блиндаже "опорника", и направил беспилотник-камикадзе для уничтожения троих боевиков. Помощник скорректировал работу дрона по заходу на цель и зафиксировал его точное попадание в укрытие.

Ранее сообщалось, что оператор FPV-дрона ВСУ подбил пикап ВС РФ и убил своих земляков — четверых пленных украинцев.