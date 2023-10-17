Продолжается российская специальная операция на Украине.
На одном из направлений трагическая ошибка оператора ВСУ привела к гибели своих же всушников. Оператор FPV-дрона преследовал российский пикап, а в один момент атаковал его.
Видео в Интернет выложил сам хозяин беспилотника, надеясь получить порцию лайков от русофобов.
Однако из комментариев он узнал, что в этом пикапе ВС РФ он убил своих же земляков — четверых пленных боевиков армии Украины, которых везли в тыл российские разведчики.
"Водитель и пассажир (российские солдаты) живы. У первого лёгкое осколочное ранение, у второго контузия", — подытожил курьёзный случай Telegram-канал Mash.
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Российские войска перешли в наступление под Донецком, в городе остаются 11 тысяч украинских военных.