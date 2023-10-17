Оператор FPV-дрона ВСУ подбил пикап РФ и убил своих земляков — четверых пленных

Продолжается российская специальная операция на Украине.

Фото: Openverse

На одном из направлений трагическая ошибка оператора ВСУ привела к гибели своих же всушников. Оператор FPV-дрона преследовал российский пикап, а в один момент атаковал его.

Видео в Интернет выложил сам хозяин беспилотника, надеясь получить порцию лайков от русофобов.

Однако из комментариев он узнал, что в этом пикапе ВС РФ он убил своих же земляков — четверых пленных боевиков армии Украины, которых везли в тыл российские разведчики.

"Водитель и пассажир (российские солдаты) живы. У первого лёгкое осколочное ранение, у второго контузия", — подытожил курьёзный случай Telegram-канал Mash.