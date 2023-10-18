На Южнодонецком направлении подразделения группы "Восток" ВС РФ успешно отразили нападение штурмовой группы 102-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Червоная Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в среду.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 170 солдат, две единицы пикапов и противотанковое орудие "Рапира". Кроме того, воздушные и артиллерийские удары нанесены по живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 107-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах Новомихайловка, Павловка и Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?