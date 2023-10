Your browser does not support the audio element.

На Южнодонецком направлении подразделения группы "Восток" ВС РФ успешно отразили нападение штурмовой группы 102-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Червоная Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в среду.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.