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Минобороны сообщило, что на Южнодонецком направлении ВС РФ отразили атаку, ВСУ потеряли 170 солдат

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Силовые структуры

На Южнодонецком направлении подразделения группы "Восток" ВС РФ успешно отразили нападение штурмовой группы 102-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Червоная Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в среду.

Минобороны сообщило, что на Южнодонецком направлении ВС РФ отразили атаку, ВСУ потеряли 170 солдат
Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 170 солдат, две единицы пикапов и противотанковое орудие "Рапира". Кроме того, воздушные и артиллерийские удары нанесены по живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 107-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах Новомихайловка, Павловка и Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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