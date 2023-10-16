Российские войска начали активное наступление в районе Донецка, в то время как в самом городе остаётся примерно 11 тыс. украинских военных. Донбасс регулярно подвергается артиллерийским обстрелам, особенно со стороны населённых пунктов Авдеевка, пишет РИА Новости.
Согласно сводкам Министерства обороны РФ, эти населённые пункты планируется взять в кольцо, лишив гарнизон снабжения, поскольку штурм был чреват большими потерями.
На данный момент ВС России держат под контролем две ключевые позиции: район Водяного с одной стороны и Красногоровки с другой. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что после многомесячных боев линия фронта в этом регионе продвинулась.
Министерство обороны России также подтвердило присутствие штурмовой авиации, которая активно уничтожает бронетехнику и военные склады.
На Украине официально подтверждают, что ситуация в Авдеевке критическая, и там идут ожесточённые бои. Военнослужащий ВС Украины Егор Фирсов даже заявил в эфире телеканала "Киев 24", что началась "одна из решающих битв" в этом населённом пункте.
Кроме того, продолжается наступление российских войск в районе Купянска в Харьковской области. Украинские военные, в свою очередь, не прекращают попыток вернуть Артёмовск, а также пытаются расширить контроль на окрестностях Работино в Запорожской области. Отмечается, что пока ВСУ сталкиваются с серьёзными потерями.
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