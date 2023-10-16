Минобороны России заявило о продвижении ВС РФ на нескольких участках фронта

1:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска начали активное наступление в районе Донецка, в то время как в самом городе остаётся примерно 11 тыс. украинских военных. Донбасс регулярно подвергается артиллерийским обстрелам, особенно со стороны населённых пунктов Авдеевка, пишет РИА Новости.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Согласно сводкам Министерства обороны РФ, эти населённые пункты планируется взять в кольцо, лишив гарнизон снабжения, поскольку штурм был чреват большими потерями.

На данный момент ВС России держат под контролем две ключевые позиции: район Водяного с одной стороны и Красногоровки с другой. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что после многомесячных боев линия фронта в этом регионе продвинулась.

Министерство обороны России также подтвердило присутствие штурмовой авиации, которая активно уничтожает бронетехнику и военные склады.

На Украине официально подтверждают, что ситуация в Авдеевке критическая, и там идут ожесточённые бои. Военнослужащий ВС Украины Егор Фирсов даже заявил в эфире телеканала "Киев 24", что началась "одна из решающих битв" в этом населённом пункте.

Кроме того, продолжается наступление российских войск в районе Купянска в Харьковской области. Украинские военные, в свою очередь, не прекращают попыток вернуть Артёмовск, а также пытаются расширить контроль на окрестностях Работино в Запорожской области. Отмечается, что пока ВСУ сталкиваются с серьёзными потерями.