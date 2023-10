Your browser does not support the audio element.

Российские войска начали активное наступление в районе Донецка, в то время как в самом городе остаётся примерно 11 тыс. украинских военных. Донбасс регулярно подвергается артиллерийским обстрелам, особенно со стороны населённых пунктов Авдеевка, пишет РИА Новости.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.