Вооружённые силы Украины (ВСУ) оказались в тупике в результате контрнаступления. Они не готовы к широкомасштабному манёвру в зоне конфликта, сообщает The Independent, ссылаясь на британских экспертов.
По словам специалистов, Украина не сможет добиться превосходства в воздушном пространстве даже в случае получения самолётов F-16. Они пояснили, что российская авиация более развита, поэтому небо останется под контролем Москвы.
"Вам действительно нужно превосходство в воздухе, чтобы получить шанс на проведение широкомасштабного манёвра", — цитирует издание аналитика Патрика Бьюри.
Эксперт добавил, что военные ВСУ способны участвовать в наступательных операциях только в составе маленьких групп. Когда Киев отправляет на линию соприкосновения большие соединения, они быстро теряют координацию, сказано в статье.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у Украины нет успехов в ходе контрнаступления, однако прослеживаются огромные потери.
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