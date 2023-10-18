The Independent: ВСУ не способны реализовать широкомасштабный манёвр в зоне конфликта

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) оказались в тупике в результате контрнаступления. Они не готовы к широкомасштабному манёвру в зоне конфликта, сообщает The Independent, ссылаясь на британских экспертов.

Фото: openverse.org

По словам специалистов, Украина не сможет добиться превосходства в воздушном пространстве даже в случае получения самолётов F-16. Они пояснили, что российская авиация более развита, поэтому небо останется под контролем Москвы.

"Вам действительно нужно превосходство в воздухе, чтобы получить шанс на проведение широкомасштабного манёвра", — цитирует издание аналитика Патрика Бьюри.

Эксперт добавил, что военные ВСУ способны участвовать в наступательных операциях только в составе маленьких групп. Когда Киев отправляет на линию соприкосновения большие соединения, они быстро теряют координацию, сказано в статье.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у Украины нет успехов в ходе контрнаступления, однако прослеживаются огромные потери.