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Губернатор Херсонской области сообщил о безрезультатных попытках ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра

Силовые структуры

Попытки украинских войск закрепиться на левом берегу Днепра до сих пор не принесли никакого положительного результата. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Губернатор Херсонской области сообщил о безрезультатных попытках ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра
Фото: wikimedia.org

Пытающимся наступать ВСУшникам противостоят бойцы группировки войск "Днепр", и все попытки украинской стороны переломить ситуацию в свою пользу сопровождаются огромными потерями в рядах ВСУ.

Губернатор добавил, что очередные четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ выявлены и обезврежены возле сёл Подстепное и Пойма Херсонской области. Остатки этих формирований теперь пытаются отступать обратно к Днепру практически по телам своих убитых однополчан.

"Их остатки запросили эвакуацию и под огнём отступают к Днепру вдоль Антоновского железнодорожного моста. Береговая линия и плавни усеяны телами украинских боевиков", — добавил Сальдо в своём Telegram-канале.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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