Удар российских военных по военной базе в Николаевской области ликвидировал около двадцати бойцов из элитного подразделения ВСУ. Такой информацией поделился губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Нанесен удар по месту дислокации одного из "элитных" подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области", — написал Сальдо в своём Telegram-канале.
В результате удара подразделение ВСУ лишилось около 20 своих военных.
По-прежнему продолжаются обстрелы левого берега Херсонской области со стороны ВСУ. За последние сутки в результате этих обстрелов в Алешках и Раденске погибли два мирных жителя, ещё один житель Алешек тяжело ранен.
В результате ответного огня группировки "Днепр" по левому берегу потери ВСУ составили около 30 человек, добавил Сальдо.
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