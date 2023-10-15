Глава Херсонской области Сальдо сообщил о ликвидации бойцов элитного подразделения ВСУ в Николаевской области

Удар российских военных по военной базе в Николаевской области ликвидировал около двадцати бойцов из элитного подразделения ВСУ. Такой информацией поделился губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Фото: wikimedia.org

"Нанесен удар по месту дислокации одного из "элитных" подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области", — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

В результате удара подразделение ВСУ лишилось около 20 своих военных.

По-прежнему продолжаются обстрелы левого берега Херсонской области со стороны ВСУ. За последние сутки в результате этих обстрелов в Алешках и Раденске погибли два мирных жителя, ещё один житель Алешек тяжело ранен.

В результате ответного огня группировки "Днепр" по левому берегу потери ВСУ составили около 30 человек, добавил Сальдо.