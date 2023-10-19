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Провал атаки ВСУ в Запорожье: разбитая техника США и сдающиеся в плен боевики

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Силовые структуры

Провал атаки Вооружённых сил Украины на стыке Запорожской области и ДНР попал на кадры.

Провал атаки ВСУ в Запорожье: разбитая техника США и сдающиеся в плен боевики
Фото: Личный архив Александра Березина

На видео можно видеть разбитую американскую технику и сдающихся в плен боевиков ВСУ.

Ролик предоставляет издание "Русская Весная", отметив, что кадры прислали бойцы ВС РФ с Южно-донецкого направления. Видео демонстрирует последствия атак в начале наступления на данном участке фронта.

Ранее президент РФ Владимир Путин в Пекине заявил, что украинская армия начала наступление на Херсонском фронте, но потерпела очередную неудачу.

"Они начали давно уже анонсированное, ожидаемое очередное контрнаступление теперь на херсонском направлении. Результата нет пока. Потери есть — результата нет", — подытожил вчера лидер России.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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