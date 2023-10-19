Провал атаки Вооружённых сил Украины на стыке Запорожской области и ДНР попал на кадры.
На видео можно видеть разбитую американскую технику и сдающихся в плен боевиков ВСУ.
Ролик предоставляет издание "Русская Весная", отметив, что кадры прислали бойцы ВС РФ с Южно-донецкого направления. Видео демонстрирует последствия атак в начале наступления на данном участке фронта.
Ранее президент РФ Владимир Путин в Пекине заявил, что украинская армия начала наступление на Херсонском фронте, но потерпела очередную неудачу.
"Они начали давно уже анонсированное, ожидаемое очередное контрнаступление теперь на херсонском направлении. Результата нет пока. Потери есть — результата нет", — подытожил вчера лидер России.
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