В Ираке Хезболла объявила войну американской армии

Иракская группировка "Катаиб Хезболла" объявила войну Соединённым Штатам.

Фото: https://www.elaosboa.com/

Об этом сообщают арабские СМИ.

"Операция началась с сегодняшнего дня с нападения на их военные базы. Американцы являются важной поддержкой в резне населения Газы и должны заплатить за это. Сопротивление нанесло первые удары и будет продолжаться с растущей тенденцией", — сказано в сообщении группировки.

Напомним, накануне циничное заявление сделал политолог и военный эксперт Яков Кедми, заявив, что "Израиль не волнуют удары по сектору Газа".