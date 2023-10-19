Иракская группировка "Катаиб Хезболла" объявила войну Соединённым Штатам.
Об этом сообщают арабские СМИ.
"Операция началась с сегодняшнего дня с нападения на их военные базы. Американцы являются важной поддержкой в резне населения Газы и должны заплатить за это. Сопротивление нанесло первые удары и будет продолжаться с растущей тенденцией", — сказано в сообщении группировки.
Напомним, накануне циничное заявление сделал политолог и военный эксперт Яков Кедми, заявив, что "Израиль не волнуют удары по сектору Газа".
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