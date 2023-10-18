В Интернете расходятся кадры с погибшими палестинскими детьми

Ближний Восток стал местом человеческих трагедий. После ударов Армией освобождения Израиля — ЦАХАЛ, а секторе Газа наблюдается очень много жертв мирного населения.

Фото: скриншот из видео очевидцев

Также очень много погибших детей. Сейчас в Сети расходится видео с погибшими детьми Палестины.

На кадрах — детские тельца лежат на каталке в больнице. Палестинская пресса сообщает, что это результат авиационного удара Израиля по жилым домам в городе Хан-Юнис к югу от Газы.

По информации, 9 человек погибло, ещё 11 получили различные ранения. Среди них все женщины и дети, и ни одного мужчины.