Ближний Восток стал местом человеческих трагедий. После ударов Армией освобождения Израиля — ЦАХАЛ, а секторе Газа наблюдается очень много жертв мирного населения.
Также очень много погибших детей. Сейчас в Сети расходится видео с погибшими детьми Палестины.
На кадрах — детские тельца лежат на каталке в больнице. Палестинская пресса сообщает, что это результат авиационного удара Израиля по жилым домам в городе Хан-Юнис к югу от Газы.
По информации, 9 человек погибло, ещё 11 получили различные ранения. Среди них все женщины и дети, и ни одного мужчины.
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