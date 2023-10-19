Российскими ракетами ПВО было перехвачено две переоборудованные ракеты С-200

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российским системами ПВО удалось перехватить две ракеты С-200. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Фото: openverse.org

Помимо этого, за минувшие сутки были перехвачены 10 снарядов РСЗО HIMARS.

"В течение суток перехвачены: управляемая авиационная бомба JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — сообщили в Минобороны.

Также ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 неподалёку от населённого пункта Троицкое в ДНР. А в районе Днепропетровска был выведен из строя украинский штурмовик Су-25, а вертолёт Ми-8 ВС Украины был сбит в районе населённого пункта Загрызово Харьковской области, добавили в оборонном ведомстве.