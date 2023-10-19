Российским системами ПВО удалось перехватить две ракеты С-200. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
Помимо этого, за минувшие сутки были перехвачены 10 снарядов РСЗО HIMARS.
"В течение суток перехвачены: управляемая авиационная бомба JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — сообщили в Минобороны.
Также ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 неподалёку от населённого пункта Троицкое в ДНР. А в районе Днепропетровска был выведен из строя украинский штурмовик Су-25, а вертолёт Ми-8 ВС Украины был сбит в районе населённого пункта Загрызово Харьковской области, добавили в оборонном ведомстве.
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