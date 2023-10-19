Путин прокомментировал бои на Херсонском направлении. Что там происходит?

5:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин прокомментировал наступление ВСУ на Херсонском направлении. Такое внимание заслуживает рассказа о том, что там происходит.

Фото: Telegram-канал "Моисей. Сводки с фронта"

ВСУ начали контрнаступление на Херсонском направлении

Президент РФ Владимир Путин, находясь в Китае, во время пресс-конференции заявил, что ВСУ "начали давно уже анонсированное, ожидаемое очередное контрнаступление теперь на Херсонском направлении".

"Результата нет пока. Потери есть — результата нет", — сказал президент РФ.

Это было два дня назад. В четверг, 19 октября, результатов у ВСУ по-прежнему нет.

Минобороны РФ в утренней сводке за 19 октября сообщило, что на Херсонском направлении пресечена деятельность четырёх диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районах населённых пунктов Подстепное и Пойма Херсонской области. В результате огневого поражения уничтожено до 70 украинских военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США и две гаубицы Д-30.

ВСУ рвутся на левый берег Днепра

17 октября российские паблики начали тревожно писать, что ВСУ большими силами форсировали Днепр в районе Антоновского железнодорожного моста (от села Приднепровского) и высадились на его левом берегу у сёл Пойма и Песчановка, которые находятся восточнее села Алёшки.

При этом на окраинах Песчановки они якобы расстреляли гражданские автомобили и убили мирных граждан.

На Украине утверждается, что у ВС РФ на левобережье Днепра нет мощных многоуровневых линий укреплений, таких как на Запорожском направлении (Работино), и если высадить молниеносный десант с захватом нескольких плацдармов, то затем быстро введённые резервы разовьют наступление. Это откроет второй фронт "приазовской операции" с выходом к Крыму.

Заметим, что даже минимальный успех позволит Киеву привлечь внимание Запада, утерянное по многим причинам.

"Пойма и Песчановка — наши"

ВСУ давно пытаются забросить ДРГ в районе Антоновского моста, но они отходят или уничтожаются.

18 октября российский Telegram-канал "Моисей. Сводки с фронта" утверждал, что "был неприятный момент расширения плацдарма, но вечером в среду (18 октября. — Ред.) "Пойма и Песчановка — наши". Этот канал, который ведёт репортаж с места боёв, опубликовал видео прилёта по ДРГ российской ФАБ-500.

Другой Telegram-канал российских артиллеристов 8-го полка сообщил, что большая часть зоны у Антоновского моста — "серая зона" и "даже ночью никто не даёт ВСУ эвакуироваться".

Артиллеристы пишут, что "противник бежал с ранее занятых позиций в районе села Пойма", было очень много убитых и раненых:

"8 артполк, ЧВК "Конвой" (Ливадия) накрыли своей артиллерией. Попытка маленькой победы оказалась очень кровавой".

Таким образом, согласно сообщениям с мест, передовые группы десанта ВСУ, попав под встречный огонь, утратили боевой потенциал и отошли обратно к Антоновскому мосту, где они заняли укрытия в ожидании эвакуации, которая так и не состоялась.

ВС РФ уничтожают резервы ВСУ на правом берегу Днепра

19 октября обстановка стабилизировалась, однако планов по десантированию ВСУ никто не отменял и у моста с украинской стороны концентрируются резервы. Telegram-канал "Херсонский вестник" сообщает, что "на правом берегу Херсонской области обнаружен пункт временной дислокации ВСУ".

"Координаты были переданы мгновенно, после чего в районе села Казацкое был нанесён удар по противнику. Более 25 боевиков ВСУ были ликвидированы", — пишут авторы.

Российские военные блогеры делают вывод, что стратегических угроз десантирование ВСУ через Днепр пока не несёт, так как в настоящий момент у противника недостаточно сил и средств для совершения глубокой наступательной операции.

Однако ВСУ тренируются в районе реки Ингулец, где с начала лета проводятся учения по наведению понтонно-мостовых переправ и десантированию в условиях огневого противодействия.

Читайте по теме:

Наступление ВС РФ на Авдеевку остановилось. С мест сообщают о причинах

Москва может зеркально ответить на поставки и применение ВСУ БР ATACMS

Небензя расставил акценты в отношении удара ВКC РФ по селу Гроза

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...