Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Путин прокомментировал бои на Херсонском направлении. Что там происходит?

5:02
Силовые структуры » Военные новости

Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин прокомментировал наступление ВСУ на Херсонском направлении. Такое внимание заслуживает рассказа о том, что там происходит.

Путин прокомментировал бои на Херсонском направлении. Что там происходит?
Фото: Telegram-канал "Моисей. Сводки с фронта"

ВСУ начали контрнаступление на Херсонском направлении

Президент РФ Владимир Путин, находясь в Китае, во время пресс-конференции заявил, что ВСУ "начали давно уже анонсированное, ожидаемое очередное контрнаступление теперь на Херсонском направлении".

"Результата нет пока. Потери есть — результата нет", — сказал президент РФ.

Это было два дня назад. В четверг, 19 октября, результатов у ВСУ по-прежнему нет.

Минобороны РФ в утренней сводке за 19 октября сообщило, что на Херсонском направлении пресечена деятельность четырёх диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районах населённых пунктов Подстепное и Пойма Херсонской области. В результате огневого поражения уничтожено до 70 украинских военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США и две гаубицы Д-30.

ВСУ рвутся на левый берег Днепра

17 октября российские паблики начали тревожно писать, что ВСУ большими силами форсировали Днепр в районе Антоновского железнодорожного моста (от села Приднепровского) и высадились на его левом берегу у сёл Пойма и Песчановка, которые находятся восточнее села Алёшки.

При этом на окраинах Песчановки они якобы расстреляли гражданские автомобили и убили мирных граждан.

На Украине утверждается, что у ВС РФ на левобережье Днепра нет мощных многоуровневых линий укреплений, таких как на Запорожском направлении (Работино), и если высадить молниеносный десант с захватом нескольких плацдармов, то затем быстро введённые резервы разовьют наступление. Это откроет второй фронт "приазовской операции" с выходом к Крыму.

Заметим, что даже минимальный успех позволит Киеву привлечь внимание Запада, утерянное по многим причинам.

"Пойма и Песчановка — наши"

ВСУ давно пытаются забросить ДРГ в районе Антоновского моста, но они отходят или уничтожаются.

18 октября российский Telegram-канал "Моисей. Сводки с фронта" утверждал, что "был неприятный момент расширения плацдарма, но вечером в среду (18 октября. — Ред.) "Пойма и Песчановка — наши". Этот канал, который ведёт репортаж с места боёв, опубликовал видео прилёта по ДРГ российской ФАБ-500.

Другой Telegram-канал российских артиллеристов 8-го полка сообщил, что большая часть зоны у Антоновского моста — "серая зона" и "даже ночью никто не даёт ВСУ эвакуироваться".

Артиллеристы пишут, что "противник бежал с ранее занятых позиций в районе села Пойма", было очень много убитых и раненых:

"8 артполк, ЧВК "Конвой" (Ливадия) накрыли своей артиллерией. Попытка маленькой победы оказалась очень кровавой".

Таким образом, согласно сообщениям с мест, передовые группы десанта ВСУ, попав под встречный огонь, утратили боевой потенциал и отошли обратно к Антоновскому мосту, где они заняли укрытия в ожидании эвакуации, которая так и не состоялась.

ВС РФ уничтожают резервы ВСУ на правом берегу Днепра

19 октября обстановка стабилизировалась, однако планов по десантированию ВСУ никто не отменял и у моста с украинской стороны концентрируются резервы. Telegram-канал "Херсонский вестник" сообщает, что "на правом берегу Херсонской области обнаружен пункт временной дислокации ВСУ".

"Координаты были переданы мгновенно, после чего в районе села Казацкое был нанесён удар по противнику. Более 25 боевиков ВСУ были ликвидированы", — пишут авторы.

Российские военные блогеры делают вывод, что стратегических угроз десантирование ВСУ через Днепр пока не несёт, так как в настоящий момент у противника недостаточно сил и средств для совершения глубокой наступательной операции.

Однако ВСУ тренируются в районе реки Ингулец, где с начала лета проводятся учения по наведению понтонно-мостовых переправ и десантированию в условиях огневого противодействия.

Читайте по теме:

Наступление ВС РФ на Авдеевку остановилось. С мест сообщают о причинах

Москва может зеркально ответить на поставки и применение ВСУ БР ATACMS

Небензя расставил акценты в отношении удара ВКC РФ по селу Гроза

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Россия Отразила Все Попытки ВСУ Высадить Десант На Днепре. Военные Сводки И Анализ За 18.10.2023
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы владимир путин
Новости Все >
Автоюрист Степанова рассказала про изменения в ПДД: новые штрафы с 1 сентября и их практическое применение
Звезда "Орла и решки" потеряла ребенка из-за инфекционного заболевания
Марков заявил, что Нетаньяху копирует Зеленского: всем понравился стильный лук
Диетолог Дианова рассказала, как часто можно пить кофе без вреда для организма
Глава МИД Украины Кулеба надеется, что поставки ракет ATACMS Киеву будут постоянными
На Украине предложили инвалидам бесплатно обучиться на сапера
Тройная эпидемия: российские эксперты объясняют подъем заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19
Россиянам рассказали, как сэкономить до миллиона рублей на покупке нового китайского автомобиля
В Мичуринске избитого пассажира поезда обвинили в дискредитации российской армии
Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не ездит на метро: "Люди разорвут на части"
Популярное
Волонтёры ищут в Ленобласти женщину, которая пропала после того, как сообщила о медведе

Волонтёры и близкие ищут в Ленинградской области 65-летнюю женщину, которая отправилась в лес и заблудилась. Об этом пишет 47news.

Жительница Ленобласти пропала в лесу после того, как сообщила близким об увиденном медведе
Актёр Александр Ревва вернулся в Россию и появился на концерте памяти Юрия Шатунова
Александр Ревва вернулся в Россию и удивил на концерте памяти Шатунова
"Были уничтожены": в США предрекли гибель третьей армии Украины
ТОП-5 неубиваемых авто на вторичке
Путин прокомментировал бои на Херсонском направлении. Что там происходит? Любовь Степушова Почему РПЦ гордится ядерным оружием и освящает его Олег Володин В истории России мятежи поляков случались много раз Сергей Лебедев
В Китае рассказали, чем удивила российская делегация
Ответ РФ на удары ракетами ATACMS по её территории может быть зеркальным
Виктория Боня показала нового бойфренда, который привёз её на Мальдивы
Виктория Боня показала нового бойфренда, который привёз её на Мальдивы
Последние материалы
В США восхитились российскими ракетами "Кинжал"
Вносим минеральные удобрения. Когда, как сколько - рассказываем
Казахстан запретил ввоз в Россию 106 видов товаров: импорт — да, экспорт — нет
Россиянам рассказали, как бороться с беспричинной агрессией
Ким Кардашьян рассекретила, с помощью какого одного продукта ей удается оставаться молодой
Ветеран спецназа: независимые от НАТО учения Евросоюза смешны и нелепы
В Челябинске мать обвинила воспитателя в том, что та кормила её сына едой из мусорного ведра
Independent: все операции ВСУ обречены из-за острой нехватки бойцов
Полиция задержала наемных киллеров, причастных к расстрелу бизнесмена в Новосибирске
Блогер и модель 34-летняя Маша Миногарова впервые призналась, что потеряла ребенка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников