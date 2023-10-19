Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на конференции Клуба военачальников РФ предложил лишать гражданства Российской Федерации тех мигрантов, которые отказываются участвовать в специальной военной операции.
Об этом сообщает ведомство.
"Если человек, будучи гражданином России, не готов исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства", — отметил Бастрыкин.
По его словам, мигрантов необходимо привлекать к участию в СВО.
Также глава Следкома добавил, что с момента въезда мигрантов на территорию России им нужно вручать российскую сим-карту. Эта симкарта должна быть привязана к личному кабинету в "Госуслугах".
Ранее сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку по нападению на граждан групп мигрантов в Петербурге.
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