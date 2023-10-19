Бастрыкин предложил лишать гражданства мигрантов за отказ участвовать в спецоперации

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на конференции Клуба военачальников РФ предложил лишать гражданства Российской Федерации тех мигрантов, которые отказываются участвовать в специальной военной операции.

Фото: "migrant workers" by Rex Pe is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает ведомство.

"Если человек, будучи гражданином России, не готов исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства", — отметил Бастрыкин.

По его словам, мигрантов необходимо привлекать к участию в СВО.

Также глава Следкома добавил, что с момента въезда мигрантов на территорию России им нужно вручать российскую сим-карту. Эта симкарта должна быть привязана к личному кабинету в "Госуслугах".

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку по нападению на граждан групп мигрантов в Петербурге.

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