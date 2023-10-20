Марков об успехах ВСУ на херсонском направлении: "Смогли сделать плацдарм на левом берегу Днепра"

Политолог Сергей Марков прокомментировал укрепление ВСУ на левом берегу Днепра.

Фото: openverse.org

Марков рассказал, что армия Украины добилась успехов на херсонском направлении.

"ВСУ после нескольких месяцев попыток всё-таки смогли сделать плацдарм на левом берегу Днепра", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Политолог отметил, что ВСУ предстоит ещё навести постоянную понтонную переправу. Кроме того, на новые рубежи придётся перебросить тяжёлое вооружение.

"Создание плацдарма — это успех ВСУ и угроза и вызов для армии России", — выразил своё мнение Марков.

Ранее сообщалось о наступлении ВСУ в Запорожье.