Политолог Сергей Марков прокомментировал укрепление ВСУ на левом берегу Днепра.
Марков рассказал, что армия Украины добилась успехов на херсонском направлении.
"ВСУ после нескольких месяцев попыток всё-таки смогли сделать плацдарм на левом берегу Днепра", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.
Политолог отметил, что ВСУ предстоит ещё навести постоянную понтонную переправу. Кроме того, на новые рубежи придётся перебросить тяжёлое вооружение.
"Создание плацдарма — это успех ВСУ и угроза и вызов для армии России", — выразил своё мнение Марков.
Ранее сообщалось о наступлении ВСУ в Запорожье.
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