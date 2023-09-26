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Марков сообщил о крупном наступлении ВСУ в Запорожье и Херсоне

Силовые структуры

Политолог Сергей Марков высказался о "крупном наступлении ВСУ", информацию о котором подтверждают Дмитрий Рогозин и Владимир Рогов.

Марков сообщил о крупном наступлении ВСУ в Запорожье и Херсоне
Фото: newsweek.com

Марков отметил, что пока чёткого понимания происходящего нет.

"Информресурсы украинского режима распространяют информацию о начале крупного наступления ВСУ на Запорожье и у Херсона", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Политолог рассказал, что по информации военных Telegram-каналов в наступлении принимают участие 4 роты украинской армии.

"А все уверены, что 4 роты, — это мощное наступление?" — задался вопросом политический эксперт.

Ранее Сергей Марков назвал "небольшие военные успехи ВСУ".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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