Марков сообщил о крупном наступлении ВСУ в Запорожье и Херсоне

Политолог Сергей Марков высказался о "крупном наступлении ВСУ", информацию о котором подтверждают Дмитрий Рогозин и Владимир Рогов.

Фото: newsweek.com

Марков отметил, что пока чёткого понимания происходящего нет.

"Информресурсы украинского режима распространяют информацию о начале крупного наступления ВСУ на Запорожье и у Херсона", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Политолог рассказал, что по информации военных Telegram-каналов в наступлении принимают участие 4 роты украинской армии.

"А все уверены, что 4 роты, — это мощное наступление?" — задался вопросом политический эксперт.

Ранее Сергей Марков назвал "небольшие военные успехи ВСУ".