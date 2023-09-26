Политолог Сергей Марков высказался о "крупном наступлении ВСУ", информацию о котором подтверждают Дмитрий Рогозин и Владимир Рогов.
Марков отметил, что пока чёткого понимания происходящего нет.
"Информресурсы украинского режима распространяют информацию о начале крупного наступления ВСУ на Запорожье и у Херсона", — написал Марков в своём Telegram-канале.
Политолог рассказал, что по информации военных Telegram-каналов в наступлении принимают участие 4 роты украинской армии.
"А все уверены, что 4 роты, — это мощное наступление?" — задался вопросом политический эксперт.
Ранее Сергей Марков назвал "небольшие военные успехи ВСУ".
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