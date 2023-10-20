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Вместо Суровикина главкомом ВКС стал генерал-полковник Афзалов

Силовые структуры

Генерала Сергея Суровикина на его посту сменил генерал-полковник Виктор Афзалов.

Вместо Суровикина главкомом ВКС стал генерал-полковник Афзалов
Фото: openverse.org

Как сообщает РИА Новости, главкомом Воздушно-космических сил стал Виктор Афзалов.

До назначения на пост главы ВКС он временно исполнял обязанности на данной должности.

Ранее сообщалось, что Сергей Суровикина заметили в Московской области.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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