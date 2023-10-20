Генерала Сергея Суровикина на его посту сменил генерал-полковник Виктор Афзалов.
Как сообщает РИА Новости, главкомом Воздушно-космических сил стал Виктор Афзалов.
До назначения на пост главы ВКС он временно исполнял обязанности на данной должности.
Ранее сообщалось, что Сергей Суровикина заметили в Московской области.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
В Екатеринбурге пропавшая полгода назад 38-летняя женщина отправила мужу сообщение со словами "я в аду" и попросила о помощи.