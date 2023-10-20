Генерала Сергея Суровикина на его посту сменил генерал-полковник Виктор Афзалов.

Как сообщает РИА Новости, главкомом Воздушно-космических сил стал Виктор Афзалов.

До назначения на пост главы ВКС он временно исполнял обязанности на данной должности.

Ранее сообщалось, что Сергей Суровикина заметили в Московской области.

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