Суровикин был замечен в Подмосковье

Генерала Сергея Суровикина видели в Подмосковье, в одном из местных храмов.

Фото: wikimedia.org

Журналисты задали генералу вопрос о месте его нынешней службы, однако он не захотел говорить на эту тему.

"Служу отечеству. Больше никаких комментариев", — сказал Суровикин корреспонденту URA.RU.

Ранее стало известно, что Суровикин был обнаружен в Алжире в качестве члена делегации Минобороны РФ. Один из источников в его окружении сказал, что судя по всему, генералу по-прежнему доверяют, и поездка в Алжир может иметь отношение к его будущему назначению на восточное направление.