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Леонков: "Россия бьёт ВСУ хитростью в Авдеевке и заманивает их в кипящий котёл на Днепре"

0:57
Силовые структуры

ВС РФ ждут, когда ВСУ начнут сосредотачивать войска на островах и левом берегу Днепра.

Леонков: "Россия бьёт ВСУ хитростью в Авдеевке и заманивает их в кипящий котёл на Днепре"
Фото: newsae.ru

Бить по этим местам сосредоточения артиллеристы армии России умеют. Но бывает, что боевики сидят в укрытиях и ждут. И приходится оттуда их выковыривать, сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

А когда армия Украины идёт вперёд, ВС РФ их накрывает. Сорвать наступления бандеровцев кинжальным огнем артиллерии, РСЗО и ВКС РФ гораздо проще.

"Зачем закрывать котелок, если мясо туда само попадает", — сказал аналитик в интервью изданию "Украина.ру".

А в Авдеевке Россия применяет верную тактику: занимает какой-то укрепрайон ВСУ и превращает его в собственный под прикрытием артиллеристов и военных лётчиков, а потом идёт дальше, подытожил Леонков.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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