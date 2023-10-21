ВС РФ ждут, когда ВСУ начнут сосредотачивать войска на островах и левом берегу Днепра.
Бить по этим местам сосредоточения артиллеристы армии России умеют. Но бывает, что боевики сидят в укрытиях и ждут. И приходится оттуда их выковыривать, сообщил военный эксперт Алексей Леонков.
А когда армия Украины идёт вперёд, ВС РФ их накрывает. Сорвать наступления бандеровцев кинжальным огнем артиллерии, РСЗО и ВКС РФ гораздо проще.
"Зачем закрывать котелок, если мясо туда само попадает", — сказал аналитик в интервью изданию "Украина.ру".
А в Авдеевке Россия применяет верную тактику: занимает какой-то укрепрайон ВСУ и превращает его в собственный под прикрытием артиллеристов и военных лётчиков, а потом идёт дальше, подытожил Леонков.
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