Советник главы ДНР Гагин сообщил об успешном продвижении российских военных по всей линии соприкосновения

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За последние недели у российских военных наблюдается успешное продвижение по всей линии соприкосновения. Об этом проинформировал советник главы ДНР Ян Гагин.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Российские военные пошли вперёд сразу на нескольких участках фронта, отметил Гагин.

Чиновник подчеркнул, что на двух направлениях — Купянском и Артёмовском — успехи ВС РФ можно считать особенно серьёзными.

"Можно выделить Купянское направление, где успех у нас был еще ранее, это Артемовское направление, где достаточно жарко было уже давно и сейчас мы имеем достаточно серьезный успех", — сказал Гагин в разговоре с РИА Новости.

На Донецком направлении ситуация развивается также в пользу российских сил, там тоже наблюдается их продвижение вперёд, хотя и не очень быстрое, потому что российские командование думает о сохранности личного состава и техники, добавил Гагин.