За последние недели у российских военных наблюдается успешное продвижение по всей линии соприкосновения. Об этом проинформировал советник главы ДНР Ян Гагин.
Российские военные пошли вперёд сразу на нескольких участках фронта, отметил Гагин.
Чиновник подчеркнул, что на двух направлениях — Купянском и Артёмовском — успехи ВС РФ можно считать особенно серьёзными.
"Можно выделить Купянское направление, где успех у нас был еще ранее, это Артемовское направление, где достаточно жарко было уже давно и сейчас мы имеем достаточно серьезный успех", — сказал Гагин в разговоре с РИА Новости.
На Донецком направлении ситуация развивается также в пользу российских сил, там тоже наблюдается их продвижение вперёд, хотя и не очень быстрое, потому что российские командование думает о сохранности личного состава и техники, добавил Гагин.
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