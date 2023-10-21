Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Al Mayadeen: причиной огромных потерь ВСУ стало попадание украинских солдат в котлы
Page Six: Мерил Стрип рассталась с мужем после 45 лет совместной жизни
В Совфеде посчитали забавной угрозу Латвии перекрыть для России Балтийское море
Учёные обнаружили мутацию гена, приводящую к мужскому бесплодию
Депутат ГД Хинштейн сообщил о задержании мигрантов, которые оскорбили самарского губернатора
FT: вузы США теряют финансовую поддержку из-за недостаточного осуждения ХАМАС
Эксперт призвал не бояться госдолга Удмуртии, превышающего доходы бюджета
Лучшие упражнения фитнесс-тренера Даришовой для молодых людей, желающих быстро похудеть
Lada и BMW лидируют по числу отозванных автомобилей в России

Советник главы ДНР Гагин сообщил об успешном продвижении российских военных по всей линии соприкосновения

0:57
Силовые структуры

За последние недели у российских военных наблюдается успешное продвижение по всей линии соприкосновения. Об этом проинформировал советник главы ДНР Ян Гагин.

Советник главы ДНР Гагин сообщил об успешном продвижении российских военных по всей линии соприкосновения
Фото: Официальный сайт Минобороны России

Российские военные пошли вперёд сразу на нескольких участках фронта, отметил Гагин.

Чиновник подчеркнул, что на двух направлениях — Купянском и Артёмовском — успехи ВС РФ можно считать особенно серьёзными.

"Можно выделить Купянское направление, где успех у нас был еще ранее, это Артемовское направление, где достаточно жарко было уже давно и сейчас мы имеем достаточно серьезный успех", — сказал Гагин в разговоре с РИА Новости.

На Донецком направлении ситуация развивается также в пользу российских сил, там тоже наблюдается их продвижение вперёд, хотя и не очень быстрое, потому что российские командование думает о сохранности личного состава и техники, добавил Гагин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Соловьёв уволил Сатановского за "пьяную шмару Захарову"

Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.

Владимир Соловьёв уволил Сатановского за оскорбление Марии Захаровой
FP: Украине придётся отказаться от территорий ради мира
Зеленскому дали шокирующий совет по России
Певицу Машу Распутину после скандальных слов убрали из жюри шоу "Суперстар"
Клещи российской армии вокруг Авдеевки неумолимо сжимаются
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Вероника Сыромля из Севастополя стала победительницей шоу "Голос. Уже не дети"
Россиянам назвали 4 причины не приобретать автомобили из Китая
Бежал ли Черноморский флот из Крыма?
Бежал ли Черноморский флот из Крыма?
Последние материалы
Al Mayadeen: причиной огромных потерь ВСУ стало попадание украинских солдат в котлы
Page Six: Мерил Стрип рассталась с мужем после 45 лет совместной жизни
В Совфеде посчитали забавной угрозу Латвии перекрыть для России Балтийское море
Учёные обнаружили мутацию гена, приводящую к мужскому бесплодию
Депутат ГД Хинштейн сообщил о задержании мигрантов, которые оскорбили самарского губернатора
FT: вузы США теряют финансовую поддержку из-за недостаточного осуждения ХАМАС
Эксперт призвал не бояться госдолга Удмуртии, превышающего доходы бюджета
Лучшие упражнения фитнесс-тренера Даришовой для молодых людей, желающих быстро похудеть
Lada и BMW лидируют по числу отозванных автомобилей в России
АТОР назвал самые дешевые места для отдыха на море в ноябре 2023 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников