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Губернатор Херсонской области рассказал о проведении разведчиками ВС РФ рейда на правый берег Днепра

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Силовые структуры

В ходе рейда, проведённого российскими разведчиками на правый берег Днепра, им удалось вывести из строя украинский наблюдательный пункт, лишив противника средств связи и наблюдения. Об этом проинформировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Губернатор Херсонской области рассказал о проведении разведчиками ВС РФ рейда на правый берег Днепра
Фото: CreativeCommons

"Наши разведчики провели рейд на правый берег Днепра, где уничтожили вражеский наблюдательный пункт. Личный состав противника ликвидирован, оружие, средства наблюдения и связи приведены в негодность", — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Глава региона добавил, что российские бойцы вернулись с рейда не с пустыми руками, забрав с собой документы ВСУ и трофейный флаг одного из украинских подразделений.

Днём ранее Сальдо рассказал о расстреле в районе сел Ивановка и Новотягинка украинскими нацгвардейцами и наёмниками бойцов ВСУ, которые отказались форсировать Днепр.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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