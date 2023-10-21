Губернатор Херсонской области рассказал о проведении разведчиками ВС РФ рейда на правый берег Днепра

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ходе рейда, проведённого российскими разведчиками на правый берег Днепра, им удалось вывести из строя украинский наблюдательный пункт, лишив противника средств связи и наблюдения. Об этом проинформировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Фото: CreativeCommons

"Наши разведчики провели рейд на правый берег Днепра, где уничтожили вражеский наблюдательный пункт. Личный состав противника ликвидирован, оружие, средства наблюдения и связи приведены в негодность", — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Глава региона добавил, что российские бойцы вернулись с рейда не с пустыми руками, забрав с собой документы ВСУ и трофейный флаг одного из украинских подразделений.

Днём ранее Сальдо рассказал о расстреле в районе сел Ивановка и Новотягинка украинскими нацгвардейцами и наёмниками бойцов ВСУ, которые отказались форсировать Днепр.