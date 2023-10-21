В Петербурге этническая ОПГ угрожает семье русского бойца СВО: фанаты "Зенита" встали на защиту друга

В Санкт-Петербурге этническая преступная группировка угрожает семье русского солдата, который находится вна спецоперации.

Фото: ru.fifa. com

Но футбольные фанаты "Зенита" встали на защиту друга, пишет "Царьград"

Боец добробата "Эспаньол", состоящего из российских футбольных фанатов, Михаил "Питбуль" Турканов осудил бесчинства ОПГ, которая избивала питерцев и снимала видео для последующего заработка в Интернете.

После этого банда мигрантов нашла адреса семьи Турканова, и стала угрожать ей расправой: преступники нашли телефоны и адреса родных "Питбуля" и стали рассылать по своим чатам. После этого женщинам, детям и старикам пошли угрозы. Следком уже возбудил дело об угрозах убийством.

Питерские фанаты не остались в стороне от данного беспредела. Ребята записали ролик, пообещав защитить семью своего товарища, пока он борется с нацизмом, подытожил портал