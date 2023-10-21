В Санкт-Петербурге этническая преступная группировка угрожает семье русского солдата, который находится вна спецоперации.
Но футбольные фанаты "Зенита" встали на защиту друга, пишет "Царьград"
Боец добробата "Эспаньол", состоящего из российских футбольных фанатов, Михаил "Питбуль" Турканов осудил бесчинства ОПГ, которая избивала питерцев и снимала видео для последующего заработка в Интернете.
После этого банда мигрантов нашла адреса семьи Турканова, и стала угрожать ей расправой: преступники нашли телефоны и адреса родных "Питбуля" и стали рассылать по своим чатам. После этого женщинам, детям и старикам пошли угрозы. Следком уже возбудил дело об угрозах убийством.
Питерские фанаты не остались в стороне от данного беспредела. Ребята записали ролик, пообещав защитить семью своего товарища, пока он борется с нацизмом, подытожил портал
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.