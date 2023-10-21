Российские штурмовики Вооружённых сил России дерзко ворвались в окопы украинской армии в районе Авдеевского террикона и выбила подразделение ВСУ.
Надо отметить, что боевиков киевского режима было в четыре раза больше, чем бойцов ВС РФ.
В результате умелых и отважных действий опорный пункт армии Украины был взят русскими бойцами.
Ранее сообщалось, что за сутки российские войска уничтожили сотни боевиков, Украина несёт большие потери.
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