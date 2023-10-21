Семеро против тридцати: ВС РФ дерзко штурмуют окопы ВСУ у Авдеевки

Российские штурмовики Вооружённых сил России дерзко ворвались в окопы украинской армии в районе Авдеевского террикона и выбила подразделение ВСУ.

Фото: Всероссийское казачье общество

Надо отметить, что боевиков киевского режима было в четыре раза больше, чем бойцов ВС РФ.

В результате умелых и отважных действий опорный пункт армии Украины был взят русскими бойцами.

Ранее сообщалось, что за сутки российские войска уничтожили сотни боевиков, Украина несёт большие потери.