Заградотряд из Нацгвардии и иностранных наёмников расстрелял украинцев, отказавшихся форсировать Днепр

Заградительный отряд из боевиков украинской Нацгвардии и западных наёмников в Херсонской области расстрелял более 10-ти украинцев, которые отказались форсировать Днепр.

Фото: Openverse

У посёлков Ивановка и Новотягинка украинские командиры распорядились бросить на форсирование подразделения. Отказавшиеся пойти на гибель боевики ВСУ были расстреляны наемниками и Нацгвардией, сообщает глава Херсонской области Владимир Сальдо.

"Карателями выступили военные с примечательным знаком — белый трезубец на красном щите, о которых информировали 11 октября. Причиной стало нежелание высаживаться на левый берег и принимать участие в боевых действиях. Изначально фигурировали 10 расстрелянных солдат, сейчас цифра увеличивается", — отметил Сальдо.

По словам военкоров, контрнаступление приняло характер добровольно-принудительной гибели националистов, осознавших жуткую действительность.