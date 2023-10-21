Заградительный отряд из боевиков украинской Нацгвардии и западных наёмников в Херсонской области расстрелял более 10-ти украинцев, которые отказались форсировать Днепр.
У посёлков Ивановка и Новотягинка украинские командиры распорядились бросить на форсирование подразделения. Отказавшиеся пойти на гибель боевики ВСУ были расстреляны наемниками и Нацгвардией, сообщает глава Херсонской области Владимир Сальдо.
"Карателями выступили военные с примечательным знаком — белый трезубец на красном щите, о которых информировали 11 октября. Причиной стало нежелание высаживаться на левый берег и принимать участие в боевых действиях. Изначально фигурировали 10 расстрелянных солдат, сейчас цифра увеличивается", — отметил Сальдо.
По словам военкоров, контрнаступление приняло характер добровольно-принудительной гибели националистов, осознавших жуткую действительность.
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