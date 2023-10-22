Заместитель начальника Росгвардии в Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский выразил мнение, что после завершения конфликта на территории Украины появится общество нового типа, и государственным органам предстоят непростые времена. Об этом эксперт рассказал в своём Telegram-канале.
Ходаковский утверждает, что после завершения специальной военной операции на Украине российский государственный аппарат столкнётся с различными вызовами. Причиной этого будут внешние воздействия на мнение граждан. Эксперт считает, что нужно начинать морально готовиться к этим изменениям уже сейчас.
"Нужно помнить, что с затиханием войны угрозы нашей государственности не исчезнут, и человеческое сознание станет той мишенью, куда будут бить прицельно и планомерно", — рассказывает Ходаковский.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.