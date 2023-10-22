Александр Ходаковский предупредил власти России о рисках после победы в СВО на Украине

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заместитель начальника Росгвардии в Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский выразил мнение, что после завершения конфликта на территории Украины появится общество нового типа, и государственным органам предстоят непростые времена. Об этом эксперт рассказал в своём Telegram-канале.

Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0.

Ходаковский утверждает, что после завершения специальной военной операции на Украине российский государственный аппарат столкнётся с различными вызовами. Причиной этого будут внешние воздействия на мнение граждан. Эксперт считает, что нужно начинать морально готовиться к этим изменениям уже сейчас.

"Нужно помнить, что с затиханием войны угрозы нашей государственности не исчезнут, и человеческое сознание станет той мишенью, куда будут бить прицельно и планомерно", — рассказывает Ходаковский.