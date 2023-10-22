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В ЦАХАЛ заявили, что движение "Хезболла" втягивает Ливан в войну с Израилем

Силовые структуры

Представители движения "Хезболла" пытаются втянуть Ливан в вооружённое противостояние с израильской армией. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

В ЦАХАЛ заявили, что движение "Хезболла" втягивает Ливан в войну с Израилем
Фото: Openverse

Он пояснил, что Ливан усилил атаки на Израиль. По его мнению, это государство может потерять суверенитет, если будет помогать военным ХАМАС в Газе.

"Хезболла" втягивает Ливан в войну, от которой он ничего не приобретёт, но может многое потерять", — цитирует Times of Israel пресс-секретаря ЦАХАЛ.

В воскресенье, 22 октября, израильские военные ударили ракетами по двум сирийским аэропортам, расположенным в Дамаске и Алеппо. В результате обстрела объекты выведены из строя. Взлётно-посадочные полосы получили повреждения при атаке.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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