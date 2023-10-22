Арестович* рассказал о повторяющихся ошибках ВСУ: "Потеряем Авдеевку"

Алексей Арестович* сравнил ситуацию с Авдеевкой с опытом Иловайска и Бахмута.

Фото: Openverse

Украинский военный аналитик высказался о наступлении российской армии на Авдеевку.

"Нас раз за разом противник ловит на одних и тех же ошибках: мы делаем ставку на героизм и упёртость, защищая очередной населённый пункт без заранее подготовленных мощных укреплений, и теряем его. Так было от Иловайска до Бахмута", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Арестович* задался вопросом, почему ВСУ сами не создают укрепления. В их отсутствии аналитик увидел причину гибели украинских военнослужащих.

Он предупредил об угрозе потери Авдеевки.

"Если мы продолжим действовать в обороне как и раньше, то потеряем Авдеевку," — выразил своё мнение Арестович.

Ранее военкор Александр Сладков объяснил, что попытки армии РФ взять Авдеевку не являются наступлением.

Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.