Алексей Арестович* сравнил ситуацию с Авдеевкой с опытом Иловайска и Бахмута.
Украинский военный аналитик высказался о наступлении российской армии на Авдеевку.
"Нас раз за разом противник ловит на одних и тех же ошибках: мы делаем ставку на героизм и упёртость, защищая очередной населённый пункт без заранее подготовленных мощных укреплений, и теряем его. Так было от Иловайска до Бахмута", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Арестович* задался вопросом, почему ВСУ сами не создают укрепления. В их отсутствии аналитик увидел причину гибели украинских военнослужащих.
Он предупредил об угрозе потери Авдеевки.
"Если мы продолжим действовать в обороне как и раньше, то потеряем Авдеевку," — выразил своё мнение Арестович.
Ранее военкор Александр Сладков объяснил, что попытки армии РФ взять Авдеевку не являются наступлением.
Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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