Российские военные, представляющие Западный военный округ (ЗВО), отразили три атаки украинских штурмовиков в районе Купянска.
По словам начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского, атаки ВСУ были отбиты рядом с населёнными пунктами Ивановка, Сергеевка и Синьковка. Он пояснил, что российская армия активно использовала артиллерию для борьбы с противником.
Как подчеркнул представитель Минобороны в беседе с ТАСС, боевые действия также развернулись неподалёку от Петропавловки, Новоегоровки и Новосёловки. Армия Украины в этой зоне конфликта лишилась порядка 20 солдат, двух боевых машин пехоты (БМП) и трёх автомобилей.
Ранее украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос заявил, что ВС РФ продолжают активное продвижение вперёд в Харьковской области.
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