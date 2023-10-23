Российские подразделения отразили три атаки штурмовиков ВСУ в районе Купянска

Российские военные, представляющие Западный военный округ (ЗВО), отразили три атаки украинских штурмовиков в районе Купянска.

Фото: Вадим Савицкий

По словам начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского, атаки ВСУ были отбиты рядом с населёнными пунктами Ивановка, Сергеевка и Синьковка. Он пояснил, что российская армия активно использовала артиллерию для борьбы с противником.

Как подчеркнул представитель Минобороны в беседе с ТАСС, боевые действия также развернулись неподалёку от Петропавловки, Новоегоровки и Новосёловки. Армия Украины в этой зоне конфликта лишилась порядка 20 солдат, двух боевых машин пехоты (БМП) и трёх автомобилей.

Ранее украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос заявил, что ВС РФ продолжают активное продвижение вперёд в Харьковской области.