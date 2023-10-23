Командир роты ВСУ Шевчук заявил об острой нехватке солдат на передовой

Украинская армия столкнулась с острой нехваткой военнослужащих на передовых позициях. Об этом сообщил командир роты ВСУ Владислав Шевчук.

Фото: openverse.org

Он призвал ужесточить мобилизацию на Украине, передаёт "Страна.ua". Как пояснил военный, никто не должен отсиживаться в тылу.

"Не хватает людей. Солдаты заканчиваются, ежедневно", — подчеркнул Шевчук.

Командир посоветовал вступить в ряды ВСУ всем людям, которые считают себя украинскими гражданами. По его словам, Киев поступает правильно, проводя жестокую мобилизационную кампанию и преследуя уклонистов.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил об опустошении мобилизационных резервов на территории государства. Он добавил, что ВСУ не могут провести ротацию на линии соприкосновения из-за дефицита военнослужащих.