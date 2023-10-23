Экс-премьер Украины Азаров заявил, что мобилизационные резервы в стране опустошены

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил об опустошении мобилизационных резервов на территории страны.

Фото: openverse.org

По его словам, украинские военнослужащие, находящиеся на линии соприкосновения, требуют организовать ротацию, однако она невозможна на фоне нехватки бойцов.

"Мобилизация на Украине превратилась в настоящий кошмар для украинцев", — уточнил политик в Telegram.

Он добавил, что "отловом" мужчин стали заниматься бывшие заключённые. Помимо этого, Азаров подчеркнул: многие граждане Украины из-за ужесточения мобилизации пытаются разными способами покинуть страну. Как пояснил политик, Киев применяет силу против собственного населения, теряя поддержку.

Ранее Азаров сообщил, что власти Украины не подготовили государство к холодному сезону. По мнению экс-премьера, энергоресурсов не хватит на всех граждан.