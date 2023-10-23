Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил об опустошении мобилизационных резервов на территории страны.
По его словам, украинские военнослужащие, находящиеся на линии соприкосновения, требуют организовать ротацию, однако она невозможна на фоне нехватки бойцов.
"Мобилизация на Украине превратилась в настоящий кошмар для украинцев", — уточнил политик в Telegram.
Он добавил, что "отловом" мужчин стали заниматься бывшие заключённые. Помимо этого, Азаров подчеркнул: многие граждане Украины из-за ужесточения мобилизации пытаются разными способами покинуть страну. Как пояснил политик, Киев применяет силу против собственного населения, теряя поддержку.
Ранее Азаров сообщил, что власти Украины не подготовили государство к холодному сезону. По мнению экс-премьера, энергоресурсов не хватит на всех граждан.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить выпускников Армавирского летного училища, прислав им торт от "старших товарищей".