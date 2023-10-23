ВСУ под прикрытием тумана бросили в наступление танки, Bradley и пехоту у Работино

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ, используя туман как прикрытие, пошли атаку с привлечением танков, боевых машин Bradley и пехоты в районе Работино. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской Весны" в Telegram-канале.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/47569

Главным направлением атаки со стороны ВСУ стал Ореховский участок на Запорожском фронте.

"ВСУ при мощной поддержке артиллерии с утра начали наступление на наши позиции в полях между Работино и Копани", — пишут военкоры.

Враг воспользовался густым туманом и направил в бой бронетехнику и пехотные части в низине. Плохие погодные условия затруднили обнаружение, управление и корректировку огня по наступающим силам. Атаке противника сопутствуют танки и американские боевые машины пехоты Bradley.

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) ведут тяжёлые оборонительные бои, встречая врага огнём. Тяжёлый бой продолжается, заключили военкоры.