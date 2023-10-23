ВСУ, используя туман как прикрытие, пошли атаку с привлечением танков, боевых машин Bradley и пехоты в районе Работино. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской Весны" в Telegram-канале.
Главным направлением атаки со стороны ВСУ стал Ореховский участок на Запорожском фронте.
"ВСУ при мощной поддержке артиллерии с утра начали наступление на наши позиции в полях между Работино и Копани", — пишут военкоры.
Враг воспользовался густым туманом и направил в бой бронетехнику и пехотные части в низине. Плохие погодные условия затруднили обнаружение, управление и корректировку огня по наступающим силам. Атаке противника сопутствуют танки и американские боевые машины пехоты Bradley.
Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) ведут тяжёлые оборонительные бои, встречая врага огнём. Тяжёлый бой продолжается, заключили военкоры.
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