Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Анна Данькова заявила, что Анна Казючиц ушла со спектакля по своему желанию
Детское горе: маленькая девочка из Газы узнала убитую мать по волосам
Тело мужчины со связанными ногами обнаружили в ручье в Ленинградской области
Британский министр Харпер: сейчас неподходящее время для приёма беженцев из Газы
Шоумен Олег Лихачёв подал иск на 400 тысяч рублей против блогера Дани Милохина за плагиат
Оператор дрона-камикадзе Шкет назвал уязвимые места танков Abrams
Ученые наконец-то разгадали тайну самого сильного марсотрясения
Поезд из Астрахани в Нижневартовск сорвался с рельсов из-за лося
Elife: высокобелковая диета ведет к риску развития диабета

ВСУ под прикрытием тумана бросили в наступление танки, Bradley и пехоту у Работино

1:01
Силовые структуры

ВСУ, используя туман как прикрытие, пошли атаку с привлечением танков, боевых машин Bradley и пехоты в районе Работино. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской Весны" в Telegram-канале.

ВСУ под прикрытием тумана бросили в наступление танки, Bradley и пехоту у Работино
Фото: https://t.me/RVvoenkor/47569

Главным направлением атаки со стороны ВСУ стал Ореховский участок на Запорожском фронте.

"ВСУ при мощной поддержке артиллерии с утра начали наступление на наши позиции в полях между Работино и Копани", — пишут военкоры.

Враг воспользовался густым туманом и направил в бой бронетехнику и пехотные части в низине. Плохие погодные условия затруднили обнаружение, управление и корректировку огня по наступающим силам. Атаке противника сопутствуют танки и американские боевые машины пехоты Bradley.

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) ведут тяжёлые оборонительные бои, встречая врага огнём. Тяжёлый бой продолжается, заключили военкоры.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить лётчиков из военного училища Армавира виски и тортом с ядом

Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить выпускников Армавирского летного училища, прислав им торт от "старших товарищей".

В Армавире украинские диверсанты-разведчики пытались отравить российских лётчиков во время банкета
Обнародован список артистов, которые выступят в шоу "Песня года"
Стал известен список артистов, которые примут участие в "Песне года" и новогодних шоу
Премьера фильма "Императрицы": Пересильд и Тройник нежно держались за руки и обменивались влюбленными взглядами
Скончалась выдающаяся актриса, режиссёр и заслуженная артистка РФ Лидия Дымова
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Финалиста шоу "Перепой звезду" Мамута Усеинова призвали на военную службу
Проблема повышенного расхода масла: какие автомобили самые масложорливые?
Алла Пугачёва вместе с детьми сбежала из Израиля на Кипр
Алла Пугачёва вместе с детьми сбежала из Израиля на Кипр
Последние материалы
Оператор дрона-камикадзе Шкет назвал уязвимые места танков Abrams
Ученые наконец-то разгадали тайну самого сильного марсотрясения
Поезд из Астрахани в Нижневартовск сорвался с рельсов из-за лося
Elife: высокобелковая диета ведет к риску развития диабета
Командир роты ВСУ Шевчук заявил об острой нехватке солдат на передовой
Ищенко: арабо-израильский конфликт повлияет на спецоперацию на Украине
Ведущую шоу "ДНК" Анну Казючиц со скандалом выгнали из спектакля: да ещё и прости СВО
Экс-премьер Украины Азаров заявил, что мобилизационные резервы в стране опустошены
"За Рулем" назвал лучшие кроссоверы на вторичке до 1,5 миллиона
Профессор заявил, что употребление воды из колодцев и скважин может привести к инфекционным заболеваниям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников