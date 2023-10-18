Минобороны РФ: ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 28 БПЛА ВСУ

В ночь с 17 на 18 октября средства противовоздушной обороны перехватили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской и Курской областей, а также акваторией Чёрного моря. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа", — рассказало ведомство.

ВСУ в последнее время проводят обстрелы приграничных российских территорий, совершают атаки с применением беспилотников и осуществляют диверсионные акты. В связи с этим в Курской и Белгородской областях объявлен повышенный, желтый уровень террористической опасности.