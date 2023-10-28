"Бобры" сжигают наступающие "Леопарды" у Работино на Запорожском фронте

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Опубликовано очередное видео, как в СВО беспилотный отряд быстрого реагирования Министерства обороны РФ — "Бобры" массово уничтожают танки "Леопарды" немецкого производства.

Фото: Стоп-кадр с видео

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Четвёртая за неделю западная боевая машина — Leopard была сожжена при отражении наступления боевиков Вооружённых сил Украины у Работино на Запорожском фронте.

По натовскому танку отработали сразу два расчёта — FPV 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии ЮВО и "Бобры".

На кадрах видно, что немецкий танк уничтожен с экипажем.

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