Опубликовано очередное видео, как в СВО беспилотный отряд быстрого реагирования Министерства обороны РФ — "Бобры" массово уничтожают танки "Леопарды" немецкого производства.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Четвёртая за неделю западная боевая машина — Leopard была сожжена при отражении наступления боевиков Вооружённых сил Украины у Работино на Запорожском фронте.
По натовскому танку отработали сразу два расчёта — FPV 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии ЮВО и "Бобры".
На кадрах видно, что немецкий танк уничтожен с экипажем.
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