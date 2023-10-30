МВД Республики Дагестан уже установило личности более 500 погромщиков в аэропорту Махачкалы.
Более 150 из них — это активные участники беспорядков, часть из них пока отпустили. По данным базы силового ведомства 84 из них подлежат частичной мобилизации. Есть даже такие, кто на данный момент находится в розыске. Из общего числа силовики установили 17 провокаторов, заводивших народ на штурм аэропорта.
Задержаны 60 участников беспорядков. Пострадали девять полицейских, двое из них находятся в медучреждении.
Воздушная гавань в Махачкале полностью находится под контролем органов правопорядка, сообщает Главное управление МВД России по СКФО. Весь функционал аэропорта столицы Дагестана будет восстановлен в течение двух-трёх дней
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