Шойгу: ВСУ с начала контрнаступления потеряли 90 тысяч человек и порядка 600 танков

Армия РФ в ходе спецоперации продолжает выполнять задачи, поставленные верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

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По его словам, украинские войска столкнулись с серьёзными потерями во время контрнаступления, которое стартовало 4 июня. При этом он добавил, что существенных продвижений ВСУ на линии соприкосновения не наблюдается.

"Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти 1900 бронемашин различного класса", — подчеркнул министр в ходе Пекинского Сяншаньского форума.

Как пояснил Шойгу, западные страны хотят нанести "стратегическое поражение" России, поэтому используют ВСУ в качестве расходного материала для достижения этой цели.

Он также добавил, что руководство РФ готово обсуждать возможное урегулирование конфликта.

Ранее Шойгу проинформировал о передаче Вооружённым силам России новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК), которые успешно поразили 24 самолёта Украины в течение пяти дней.