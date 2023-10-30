Армия РФ в ходе спецоперации продолжает выполнять задачи, поставленные верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
По его словам, украинские войска столкнулись с серьёзными потерями во время контрнаступления, которое стартовало 4 июня. При этом он добавил, что существенных продвижений ВСУ на линии соприкосновения не наблюдается.
"Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти 1900 бронемашин различного класса", — подчеркнул министр в ходе Пекинского Сяншаньского форума.
Как пояснил Шойгу, западные страны хотят нанести "стратегическое поражение" России, поэтому используют ВСУ в качестве расходного материала для достижения этой цели.
Он также добавил, что руководство РФ готово обсуждать возможное урегулирование конфликта.
Ранее Шойгу проинформировал о передаче Вооружённым силам России новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК), которые успешно поразили 24 самолёта Украины в течение пяти дней.
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