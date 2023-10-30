В секторе Газа идут прямые боестолкновения сухопутных сил Израиля с ХАМАС

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пресс-секретарь израильской армии обороны (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил о прямых столкновениях сухопутных сил Израиля с военными ХАМАС в Газе.

Фото: Openverse by Benjamín Núñez González is licensed under CC BY-SA 4.0.

По его словам, израильские военнослужащие продвигаются вперёд в том числе благодаря поддержке авиации. Как пояснил генерал, сухопутные силы Израиля выявляют боевиков ХАМАС, а затем наносят удары по их позициям.

"Имеется прямой контакт между сухопутными силами и террористами, бои идут внутри сектора Газа", — подчеркнул Хагари в ходе регулярного брифинга.

Он добавил, что израильские солдаты успешно выполняют поставленные задачи. Генерал спрогнозировал усиление наступательной активности ЦАХАЛ.

Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сообщил, что его страна не планирует останавливать бои с палестинским движением ХАМАС. По информации Agence France-Presse, израильская военная техника перерезала ключевую дорогу на подступе к Газе.