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Agence France-Presse: танки израильской армии замечены на подступе к Газе

0:52
Силовые структуры

Танки армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) устремились к городу Газа. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на очевидцев.

Agence France-Presse: танки израильской армии замечены на подступе к Газе
Фото: Openverse by Benjamín Núñez González is licensed under CC BY-SA 4.0.

Агентство также обратило внимание на то, что израильская военная техника заблокировала ключевую дорогу.

"Израильские танки замечены на окраине Газы, ключевая дорога перерезана", — сказано в материале.

27 октября представители палестинского движения ХАМАС заявили, что сектор Газа был атакован военными ЦАХАЛ с суши, моря и воздуха. По их словам, регион полностью отрезан от внешнего мира.

Ранее руководитель Минобороны Италии Гуидо Крозетто призвал Европу подготовиться к затяжному палестино-израильскому конфликту, который, скорее всего, приведёт к изменению политической обстановки в мире.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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