Танки армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) устремились к городу Газа. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на очевидцев.
Агентство также обратило внимание на то, что израильская военная техника заблокировала ключевую дорогу.
"Израильские танки замечены на окраине Газы, ключевая дорога перерезана", — сказано в материале.
27 октября представители палестинского движения ХАМАС заявили, что сектор Газа был атакован военными ЦАХАЛ с суши, моря и воздуха. По их словам, регион полностью отрезан от внешнего мира.
Ранее руководитель Минобороны Италии Гуидо Крозетто призвал Европу подготовиться к затяжному палестино-израильскому конфликту, который, скорее всего, приведёт к изменению политической обстановки в мире.
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