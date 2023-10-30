Agence France-Presse: танки израильской армии замечены на подступе к Газе

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Танки армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) устремились к городу Газа. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на очевидцев.

Фото: Openverse by Benjamín Núñez González is licensed under CC BY-SA 4.0.

Агентство также обратило внимание на то, что израильская военная техника заблокировала ключевую дорогу.

"Израильские танки замечены на окраине Газы, ключевая дорога перерезана", — сказано в материале.

27 октября представители палестинского движения ХАМАС заявили, что сектор Газа был атакован военными ЦАХАЛ с суши, моря и воздуха. По их словам, регион полностью отрезан от внешнего мира.

Ранее руководитель Минобороны Италии Гуидо Крозетто призвал Европу подготовиться к затяжному палестино-израильскому конфликту, который, скорее всего, приведёт к изменению политической обстановки в мире.