Организатор акции в аэропорту Махачкалы — Анвар живёт в Махачкале и получил за это 30 тысяч рублей

Администратора Telegram-канала, призвавшего к беспорядкам в Дагестане, зовут Анвар, он живёт в Махачкале.

Фото: Telegram-канал "Что там у дагестанцев"

За свою акцию он получил 30 тысяч рублей в криптовалюте, сообщает RT.

С середины октября Telegram-канал "Утро Дагестан" распространял информацию о конфликте ХАМАС и Палестины. Уже тогда он готовил народ к массовым акциям — призывал выходить в сектора Газа.

Канал имеет контакты с ВСУ. Как выяснил RT, администратор завёл два криптокошелька. 30 октября на один из них пришло 100 долларов, а в сентябре-октябре — 200 долларов. В переводе на рубли это около 30 тысяч.

Telegram-канал также связан с экс-депутатом ГД РФ Ильёй Пономарёвым*, обвиняемым в распространении фейков об армии России. После начала спецоперации он публично призвал к восстанию против российских властей и объявил себя лидером "правительства РФ в изгнании".

С учётом его сотрудничества с ЦИПсО и его идей расшатывания политической обстановки внутри России создание канала "Утро Дагестан" видится реализацией задач, которые ставят перед Пономарёвым* его кураторы.

Сейчас он пытается откреститься от связи с каналом, заявляя, что не имеет к нему отношения. Правда, он подтвердил, что Telegram-канал создавался на его средства.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 21.10.2022.

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