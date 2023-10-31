Ивановские десантники обратились к 100-миллиметровым пушкам для ликвидации разведывательного подразделения ВСУ на Артёмовском направлении.
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, российские военные с помощью дрона зафиксировали передвижение украинских разведчиков. Отмечается, что бойцы РФ решили применить боевые машины десанта БМД-2К-АУ против ВСУ.
По информации ведомства, ВС России сблизились с украинским разведподразделением, а затем открыли шквальный огонь из 30-миллиметровой автоматической пушки.
Во время боя также применялись 100-миллиметровые пушки. С их помощью ивановские десантники уничтожили живую силу противника.
Помимо этого, ВСУ лишились ряда опорных пунктов в районе Артёмовска.
Ранее ВС России нанесли удар по группе украинских военных, которые засели в лесополосе на Артёмовском направлении.
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