Ивановские десантники уничтожили разведподразделение ВСУ в районе Артёмовска

Ивановские десантники обратились к 100-миллиметровым пушкам для ликвидации разведывательного подразделения ВСУ на Артёмовском направлении.

Фото: Вадим Савицкий

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, российские военные с помощью дрона зафиксировали передвижение украинских разведчиков. Отмечается, что бойцы РФ решили применить боевые машины десанта БМД-2К-АУ против ВСУ.

По информации ведомства, ВС России сблизились с украинским разведподразделением, а затем открыли шквальный огонь из 30-миллиметровой автоматической пушки.

Во время боя также применялись 100-миллиметровые пушки. С их помощью ивановские десантники уничтожили живую силу противника.

Помимо этого, ВСУ лишились ряда опорных пунктов в районе Артёмовска.

Ранее ВС России нанесли удар по группе украинских военных, которые засели в лесополосе на Артёмовском направлении.