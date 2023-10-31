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Американские эксперты заявили, что ВС РФ — сильнейшая армия мира

0:58
Силовые структуры

Вооружённые силы России — сильнейшая армия мира.

Американские эксперты заявили, что ВС РФ — сильнейшая армия мира
Фото: mil.ru

Об этом сообщают американские эксперты.

Согласно обновленному рейтингу издания США — U. S. News & World Report, армия России впервые обогнала американскую по совокупной мощи. На третьем месте остаётся Китай. На четвертой позиции… армия Израиля.

"Как же быстро меняется мир. Еще год назад армию России на Западе считали чуть ли не колоссом на глиняных ногах, который ВСУ в ходе "летнего контрнаступа" сломает. А теперь ВС РФ уже сильнейшая армия мира…" — пишет обозреватель Юрий Подоляка.

Вооружённые силы Украины поставлены на шестое место, а армия Белоруссии на 12-е. По всей вероятности, "русский дух" тут впервые включили в список факторов, влияющих на армейскую боевую мощь, подытожил эксперт.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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