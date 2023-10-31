Американские эксперты заявили, что ВС РФ — сильнейшая армия мира

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России — сильнейшая армия мира.

Фото: mil.ru

Об этом сообщают американские эксперты.

Согласно обновленному рейтингу издания США — U. S. News & World Report, армия России впервые обогнала американскую по совокупной мощи. На третьем месте остаётся Китай. На четвертой позиции… армия Израиля.

"Как же быстро меняется мир. Еще год назад армию России на Западе считали чуть ли не колоссом на глиняных ногах, который ВСУ в ходе "летнего контрнаступа" сломает. А теперь ВС РФ уже сильнейшая армия мира…" — пишет обозреватель Юрий Подоляка.

Вооружённые силы Украины поставлены на шестое место, а армия Белоруссии на 12-е. По всей вероятности, "русский дух" тут впервые включили в список факторов, влияющих на армейскую боевую мощь, подытожил эксперт.