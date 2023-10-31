Вооружённые силы России — сильнейшая армия мира.
Об этом сообщают американские эксперты.
Согласно обновленному рейтингу издания США — U. S. News & World Report, армия России впервые обогнала американскую по совокупной мощи. На третьем месте остаётся Китай. На четвертой позиции… армия Израиля.
"Как же быстро меняется мир. Еще год назад армию России на Западе считали чуть ли не колоссом на глиняных ногах, который ВСУ в ходе "летнего контрнаступа" сломает. А теперь ВС РФ уже сильнейшая армия мира…" — пишет обозреватель Юрий Подоляка.
Вооружённые силы Украины поставлены на шестое место, а армия Белоруссии на 12-е. По всей вероятности, "русский дух" тут впервые включили в список факторов, влияющих на армейскую боевую мощь, подытожил эксперт.
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