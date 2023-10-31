Израильские военные нанесли удар по дому заместителя главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури, передаёт Haaretz.
По информации издания, атака израильской армии обороны (ЦАХАЛ) привела к разрушению здания. При этом отмечается, что в нём никто не проживал.
"Во вторник утром ЦАХАЛ разрушил дом высокопоставленного члена ХАМАС Салеха аль-Арури на Западном берегу", — сказано в материале.
Как пояснили журналисты, здание располагалось неподалёку от палестинского города Рамалла.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о третьем этапе вооружённого конфликта с ХАМАС и расширении наземной операции ЦАХАЛ в Газе. По его словам, израильская армия нацелена на поэтапное уничтожение палестинского движения.
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