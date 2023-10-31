Украинские военные в радиоэфире под Соледаром угрожают убить друг друга

Украинские военные, находящиеся в районе Соледара, угрожают друг другу убийством, следует из радиопереговоров.

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По словам начштаба батальона "Скиф" с позывным "Варяг", солдаты ВСУ обзываются, хамят и устраивают разборки в рамках радиообмена. Как пояснил военный, некоторые украинские боевики прямо говорят своим товарищам "Я тебя убью".

"У них это норма", — подчеркнул "Варяг" в беседе с ТАСС.

Помимо этого, начальник штаба обратил внимание на то, что военные ВСУ говорят лишь по-русски во время переговоров по радио.

Ранее российские миномётчики нанесли удары по позициям ВСУ на Соледарском направлении. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) зафиксировал успешное поражение назначенных целей.