Российские миномётчики уничтожили позиции артиллеристов ВСУ под Соледаром

Миномёт 82-миллиметрового калибра, который находится в боевой арсенале штурмового батальона "Скиф" (БАРС-35), успешно атаковал позиции артиллеристов ВСУ в окрестностях Соледара, расположенного в Донецкой Народной Республике (ДНР). Силами беспилотного летательного аппарата (БПЛА) были получены объективные снимки. На видеоматериалах, полученных с миномёта батальона, видно, как применяются удары по украинским позициям, включая поражение хранилища боеприпасов.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

"Работа 82-го миномёта. Уничтожение боекомплекта противника. Первый разрыв — это попадание по БК. Это огневые позиции артиллерийских подразделений, соответственно, там много БК", — рассказал РИА Новости командир батареи "Скифа" с позывным "Курган".

Соледар в ДНР перешёл под контроль российских вооруженных сил в январе текущего года, что имеет важное стратегическое значение для Киева. Город находился в центре оборонительной линии между Артёмовском и Северском. ВСУ активно пытаются вернуть контроль над Соледаром.