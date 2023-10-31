Миномёт 82-миллиметрового калибра, который находится в боевой арсенале штурмового батальона "Скиф" (БАРС-35), успешно атаковал позиции артиллеристов ВСУ в окрестностях Соледара, расположенного в Донецкой Народной Республике (ДНР). Силами беспилотного летательного аппарата (БПЛА) были получены объективные снимки. На видеоматериалах, полученных с миномёта батальона, видно, как применяются удары по украинским позициям, включая поражение хранилища боеприпасов.
"Работа 82-го миномёта. Уничтожение боекомплекта противника. Первый разрыв — это попадание по БК. Это огневые позиции артиллерийских подразделений, соответственно, там много БК", — рассказал РИА Новости командир батареи "Скифа" с позывным "Курган".
Соледар в ДНР перешёл под контроль российских вооруженных сил в январе текущего года, что имеет важное стратегическое значение для Киева. Город находился в центре оборонительной линии между Артёмовском и Северском. ВСУ активно пытаются вернуть контроль над Соледаром.
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