Двадцать лет тюремного заключения может получить житель Тверской области, который встал под знамена ВСУ и воевал против российской армии.
На территории Луганской Народной Республики в ходе боестолкновения был задержан уроженец Тверской области, воевавший против соотечественников в рядах ВСУ.
На данный момент известно, что попавший в плен мужчина занимал должность замначальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины, которая участвовала в боях с Вооруженными силами РФ.
Об этом во вторник, 31 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Тверской области.
"В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме перехода на сторону противника)", — говорится в сообщении спецслужб.
Отметим, что максимальная санкция по этой статье УК предусматривает до 20 лет лишения свободы, а в отдельных случаях — пожизненное.
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