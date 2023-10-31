Казаки сбили из стрелкового оружия БПЛА ВСУ

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Казаки 6-й бригады имени М. И. Платова ВС РФ сбили из стрелкового оружия очередной БПЛА "Бабу Ягу" со "Старлинком".

Фото: Всероссийское казачье общество

"Малоэффективное и громоздкое БПЛА кустарного производства, которое применяют укронацисты из группы К-2 54-й ОМСБр ВСУ. С его помощью противник сбрасывает ТМ-62 и кумулятивные боеприпасы.

Изобретение нового поколения, которое наши парни регулярно сбивают из обычного стрелкового оружия. Казаки 6-й бригады с завидной регулярностью сводят к нулю все "технологические" потуги укронацистов, на которые Запад тратит столько (!) средств", — сообщает военкор Лисицын.