Глава Пентагона Остин допустил победу РФ, если США перестанут поддерживать Украину

0:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Глава Пентагона Ллойд Остин сделал соответствующее заявление в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. Слова Ллойда приводит ТАСС.

Он отметил, что руководство "Запад устанет от поддержки Украины" и Москва "одержит верх".

Тем не менее, Остин считает, что поддержка Украины и Израиля — "инвестиция США в оборону и индустриальную базу".