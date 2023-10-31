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Глава Пентагона Остин допустил победу РФ, если США перестанут поддерживать Украину

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Силовые структуры » Военные новости

Глава Пентагона Ллойд Остин сделал соответствующее заявление в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. Слова Ллойда приводит ТАСС.

Он отметил, что руководство "Запад устанет от поддержки Украины" и Москва "одержит верх".

Тем не менее, Остин считает, что поддержка Украины и Израиля — "инвестиция США в оборону и индустриальную базу".

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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