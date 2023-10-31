Глава Пентагона Ллойд Остин сделал соответствующее заявление в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. Слова Ллойда приводит ТАСС.
Он отметил, что руководство "Запад устанет от поддержки Украины" и Москва "одержит верх".
Тем не менее, Остин считает, что поддержка Украины и Израиля — "инвестиция США в оборону и индустриальную базу".
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