Более тысячи казаков отработали навыки боевой подготовки

На прошедшей неделе в рамках мероприятий Всероссийского казачьего общества в Забайкальском, Центральном, Кубанском войсковых, а также в Калининградском окружном казачьих обществах состоялись военно-полевые сборы.

Фото: Всероссийское казачье общество

Под руководством опытных офицеров-инструкторов казаки Забайкальского (100 человек), Центрального (135 человек), Кубанского (700 человек) ВКО, Калининградского (153) ОКО укрепили навыки огневой, инженерной, тактической, военно-медицинской подготовки, метания гранат, установления связи, защиты от массового поражения радиационным, химическим и биологическим оружием.

В рамках тактической подготовки казаков обучили правилам управления беспилотными летательными аппаратами для выполнения разведывательных задач, обнаружения и поражения противника гранатами, эвакуации раненых.

Кульминацией занятий стала демонстрация обнаружения, локализации и уничтожения с помощью квадрокоптера условной диверсионно-разведывательной группы противника. Казаки познакомились также с современной тактикой ведения боя с учетом опыта локальных конфликтов и специальной военной операции.

Заместитель атамана ВсКО по государственной службе Валерий Ефремов дал высокую оценку уровню подготовки проведенных сборов. В частности отметил, что содействие восковым казачьим обществам в подготовке и проведении военно-полевых сборов — это плановое для Всероссийского казачьего общества мероприятие в рамках реализации задач Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества, связанных с обеспечением участия казаков, пребывающих в запасе, в ежегодных военных сборах.

— Во всех трех войсковых и окружном казачьих обществах военно-полевые сборы проведены с высоким качеством. На полигонах Министерства обороны Российской Федерации казаки успешно выполнили боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, а также освоили воинские дисциплины, включающие, в том числе, управление беспилотными летательными аппаратами, востребованные в ходе выполнения задач специальной военной операции, — сказал Валерий Васильевич.