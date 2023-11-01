Жителей Миргорода Полтавской области призвали спуститься в укрытия из-за взрывов, раздающихся на территории города.
По информации украинского издания "Зеркало недели", в сторону населённого пункта движется ещё одна ракета.
"Миргород, в городе раздаются взрывы", — сказано в материале.
Ранее Вооружённые силы РФ с помощью крылатой ракеты "Искандер-К" нанесли удар по складу ВСУ на территории Миргорода. Целью российской атаки стало место хранения западных ракет Storm Shadow и SCALP.
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