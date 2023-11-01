Взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области Украины

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Жителей Миргорода Полтавской области призвали спуститься в укрытия из-за взрывов, раздающихся на территории города.

Фото: "Explosion" by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.

По информации украинского издания "Зеркало недели", в сторону населённого пункта движется ещё одна ракета.

"Миргород, в городе раздаются взрывы", — сказано в материале.

Ранее Вооружённые силы РФ с помощью крылатой ракеты "Искандер-К" нанесли удар по складу ВСУ на территории Миргорода. Целью российской атаки стало место хранения западных ракет Storm Shadow и SCALP.