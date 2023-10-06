Крылатая ракета "Искандер-К" в Миргороде уничтожила склад ракет Storm Shadow и SCALP

Вооружённые силы России продолжают уничтожать военную инфраструктуру и базы Украины.

Фото: Openverse

Около полуночи 7 октября армия РФ нанесла удар по городу Миргород в Полтавской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Милитарист".

В результате прилёта крылатой ракетой ОТРК "Искандер" боевики лишись склада с натовским вооружением.

"Нанесён удар крылатой ракетой комплекса "Искандер-К" по Миргороду, "пропущенный" украинской ПВО. Целью стал склад крылатых ракет Storm Shadow и SCALP", — в частности, пишет портал.

Ранее сообщалось, что под Херсоном ФАБ-500 уничтожила расположение националистов.