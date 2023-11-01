Эксперт Подберёзкин: российская ПВО обесценила военную мощь США

Массовое уничтожение российскими комплексами ПВО и ВКС РФ, когда за 5 дней были сбиты 24 самолёта ВВСУ, стало ударом по западной коалиции.

Фото: mil.ru

Об этом заявил глава центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

"Мы на этом не особо сделали акцент, а американские правящие круги сейчас за голову схватились, потому что неожиданно оказалось, что противовоздушная оборона России настолько окрепла, что она фактически может объявить бесполётную зону", — отметил эксперт в интервью изданию "Военное дело".

По его словам, 85 процентов военной мощи США — это высокоточное оружие и ВВС, а теперь этого нет, поскольку ВС РФ показали, что могут сбивать всё это массово. Эта потеря — для Киева катастрофа, ведь высокоточные Storm Shadow он может запускать именно с уничтоженных самолётов Су-24.

В свете этих событий Пентагон начал осознавать, что если СВО выйдет за пределы Украины, то основной компонент его военной мощи будет бесполезен. Тем более, что Белый дом даже не может понять, какие именно системы ВС РФ так точно сбивают цели на таком большом расстоянии.

Произошла конкретная смена соотношений сил, и в США это до конца ещё пока не осмыслили, подытожил Подберёзкин.

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