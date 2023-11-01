Польских медиков готовят к отправке для боевых действий в составе ВСУ

Медицинские работники Польши готовятся к отправке для участия в боевых действиях в составе ВСУ.

Фото: Telegram

Подготовку медиков курирует связанный с Варшавой некоммерческий фонд W Miеdzyczasie ("Тем временем"), сообщает Telegram-канал "Направленец по Украине".

Набор польских боевых медиков сопровождают сообщениями о крайнем дефиците медицинских работников в украинских вооруженных формированиях.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Макговерн отметил, что зимой ВСУ не смогут выстоять против армии РФ.