Медицинские работники Польши готовятся к отправке для участия в боевых действиях в составе ВСУ.
Подготовку медиков курирует связанный с Варшавой некоммерческий фонд W Miеdzyczasie ("Тем временем"), сообщает Telegram-канал "Направленец по Украине".
Набор польских боевых медиков сопровождают сообщениями о крайнем дефиците медицинских работников в украинских вооруженных формированиях.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ Макговерн отметил, что зимой ВСУ не смогут выстоять против армии РФ.
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